الاتحاد الأمريكي للجمباز يعتزم الاستقالة بعد فضيحة الاعتداء الجنسي

قال الاتحاد الأمريكي للجمباز يوم الجمعة إن مجلس إدارته بالكامل سوف يمتثل لإنذار اللجنة الأوليمبية الأمريكية بالاستقالة عقب تورط الطبيب بالاتحاد لاري نصار في فضيحة تحرش جنسي.

وكانت اللجنة قد دعت في وقت سابق جميع أعضاء المجلس إلى الاستقالة بحلول 31 يناير الجاري، أو المخاطرة بفقدان مكانتها كهيئة رسمية للرياضة.

وقالت المتحدثة ليزلي كينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في رسالة بالبريد الإلكتروني "الاتحاد الأمريكي للجمباز سوف يمثل لمتطلبات اللجنة الأوليمبية الأمريكية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن صدر حكم بحق لاري نصار الطبيب السابق بالفريق الأمريكي الأوليمبي للجمباز بالسجن 175 عاما بسبب تحرشه الجنسي بالعديد من الرياضيات بذريعة العلاج الطبي.

وكان قاض بمحكمة بولاية ميشيجان الأمريكية، قد أصدر الحكم يوم الأربعاء الماضي بسجن نصار قائلا: "أنت لا تستحق السير خارج السجن مرة أخرى".

وصدر الحكم بعد فترة استمرت أكثر من أسبوع استمعت المحكمة خلالها شهادات لعشرات الفتيات والنساء اللاتي قلن إنه تحرش بهن.

واعترف نصار بالذنب في نوفمبر في محكمة بولاية ميشيجان بالتحرش جنسيا بسبع شابات رياضيات خلال الفحوصات الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا