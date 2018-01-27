الفنانة سعاد خليل: مهمومة بمعاناة ليبيا

المتوسط:

قالت الفنانة الكبيرة سعاد خليل، إن جميع شرائح المجتمع الليبي يقع عليهم مسئوليات وطنية تجاه بلدهم وليس الفنان بمفرده، مضيفة: «أنّها دائمًا ما تحملُ هموم وطنها، كما أنّها محملة بمعاناة ليبيا وما حدث فيها».

وأضافت خليل، إنّها تحملُ قضية الوطن، أينما حلّت بغض النظر عن كونها فنانة، موضحة أنّ المسرح يظل له دور مهم في طرح هذه المسائل.

وأوضحت خليل، أنّ الشعب الليبي أصبح يعي ويعرف أهداف الجماعات الإرهابية بعد هذه التجربة التي مر بها الوطن، قائلة: «دائمًا ما أوضح الصورة الكاملة والوضع الذي تمر به ليبيا وبالتحديد في مدينتي بنغازي».

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