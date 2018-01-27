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الفنانة سعاد خليل: مهمومة بمعاناة ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت الفنانة الكبيرة سعاد خليل، إن جميع شرائح المجتمع الليبي يقع عليهم مسئوليات وطنية تجاه بلدهم وليس الفنان بمفرده، مضيفة: «أنّها دائمًا ما تحملُ هموم وطنها، كما أنّها محملة بمعاناة ليبيا وما حدث فيها».

وأضافت خليل، إنّها تحملُ قضية الوطن، أينما حلّت بغض النظر عن كونها فنانة، موضحة أنّ المسرح يظل له دور مهم في طرح هذه المسائل.

وأوضحت خليل، أنّ الشعب الليبي أصبح يعي ويعرف أهداف الجماعات الإرهابية بعد هذه التجربة التي مر بها الوطن، قائلة: «دائمًا ما أوضح الصورة الكاملة والوضع الذي تمر به ليبيا وبالتحديد في مدينتي بنغازي».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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