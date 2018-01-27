الحكومة المؤقتة تصدر قرار حول ضحايا هجوم بمسجد الرضوان فى بنغازي

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني قراراً بتسمية ضحايا العملية الإرهابية المزدوجة التي ضربت الاسبوع الماضي مسجد بيعة الرضوان في بنغازي كشهداء واجب .

وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الحكومة المؤقتة الجمعة أن عائلات المستهدفين من القرار ستستفيد من كافة المزايا التي يمنحها القانون لشهداء الواجب.

وكانت الحكومة الموقتة قد أرسلت الخميس وفد تعزية وتموين وإعانة مالية زار بيوت عزاء ومنازل أسر ضحايا التفجير الارهابي الذي بلغ 44 حالة وفاة نتيجة التفجير وفاة بعض المصابين بجروح بالغة .

وقد ضم وفد الحكومة الذي قدم التعازي عدد من مسؤوليها على رأسهم نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري وعدد آخر من المسؤولين الذي نقل تعازي الثني وكافة أعضاء الحكومة لذوي الضحايا .

المرصد – خاص

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