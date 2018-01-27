«الخبرة القضائية» يُنظم ورشة عمل بشأن ممارسات إدارة الجثث بشكل لائق

المتوسط:

تحت عنوان «ممارسات إدارة الجثث بشكل لائق ومهني وكيفية انتشالها»، نظم مركز الخبرة القضائية والبحوث بمدينة البيضاء ورشة عمل، حولَ ممارسات إدارة الجثامين بشكل لائق ومهني.

وقام رئيس الفريق أمير العماري بإعطاء الجانب النظري للتعريف بعمل إدارة الجثامين بالهلال الأحمر، إذ تناول في اليوم الثاني من الورشة الجانب العملي لكيفية البحث عن الموتى وانتشال وحفظ رفاتهم وجمع كل البيانات لتسهيل تحديد هوية المتوفي وتسليمه لذويه أو دفنها بشكل لائق.

وحضرّ هذه الورشة، عددًا من الأطباء الشرعيين وخبراء التحاليل ووفد من إدارة الجثامين بالهلال الأحمر الليبي.

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