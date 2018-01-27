سلامة يشارك في القمة الأفريقية الثلاثين بأديس أبابا

يشارك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة ،في أشغال القمة الأفريقية الثلاثين التي ستُعقد يوم الأحد القادم، وسيتم مناقشة ملف الأزمة الليبية خلالها بمشاركة عدد من القادة الإقليميين.

و قد رافق غسان سلامة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رحلته اليوم إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أشار سابقًا إلى أن المنسقة الإنسانية “ماريا ريبيرو” طرحت خطة استجابة للاحتياجات الإنسانية لنحو 943 ألفا من الليبيين وأن الخطة تشتمل على 71 مروعًا إنسانيًا داخل ليبيا، وتحتاج إلى ميزانية قدرها 613 مليون دولار لتنفيذها.

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