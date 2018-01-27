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عميد بلدية بنغازي يستقبل معزين من عمداء البلديات في شهداء التفجير الإرهابي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 يناير 2018 (وال)- استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار اليوم السبت، عدد من عمداء البلديات الذين قدموا واجب العزاء في شهداء بنغازي .

هذا وقد جرى بمقر ديوان البلدية، مراسم استقبال عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، وقصر بن غشير، هراوة، لتقديم واجب العزاء في شهداء التفجير الإرهابي بمسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني .

وأكد عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية وقصر بن غشير هراوة – خلال كلماتهم – تعازيهم إلى أسر الشهداء، وإلى كافة سكان بنغازي، مشددين على تضامنهم الكامل ودعمهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب . (وال- بنغازي) س ش/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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