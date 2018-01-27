غوتيريس وسلامة يلتقيان بسيالة على هامش القمة الأفريقية فى أديس بابا

ليبيا – إلتقى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بحضور ممثله الخاص ، رئيس بعثة االأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وجاء اللقاء بحسب تغريدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة على حاسبها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على هامش فعاليات القمة الافريقية في دورتها الـ30 التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية اديس ابابا وقد جدد غوتيريس إهتمامه الخاص في ايجاد حل للأزمة الليبية.

وفي ذات السياق عقد سلامة إجتماعاً مع رئيس تنزانيا السابق و الممثل رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي في ليبيا على هامش فعاليات القمة حيث اطلعه على آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد والخطوات المستقبلية.

هذا ومن المقرر أن يترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش القمة الأفريقية اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس يناير الجاري، ومن المتوقّع أن تناقش قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي”المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا”، بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهته بفعالية.

المرصد – متابعات

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