صلاح يُودع كأس الاتحاد على يد حجازي

ودع فريق ليفربول بُطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد خسارته بنتيجة (3-2) أمام ضيفه وست بروميتش على ملعب أنفيلد، في دور الـ32 للبطولة.

تقدم روبيرتو فيرمينيو للريدز مُبكرًا في الدقيقة الـ5 من اللقاء، قبل أن يتعادل وست بروم سريعًا في الدقيقة 7 عن طريق جاء رودريجيز، الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بـ4 دقائق فقط.

وسجل وست بروم الهدف الثالث لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد استخدام تقنية الفيديو، وعبر استخدامها حصل ليفربول على ركلة جزاء أيضًا أضاعها فيرمينيو مُهدرًا فُرصة تعديل النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز ماتيب الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، وقلص محمد صلاح الفارق لفريقه في الدقيقة 78 من اللقاء لكن الهدف لم يسعفهم وسط مُحاولات لتعديل النتيجة دون جدوى ليُودعوا البطولة.

وشارك صلاح أساسيًا في اللقاء، فيما شارك حجازي بديًلا بعد إصابة كارين جيبس الظهير الأيسر.

وتأهل حتى الآن..مانشستر يونايتد، ساوثهامتون، برايتون ، شيفيلد يونايتد، هال سيتي، ويجان أثليتيك، كوفنتري سيتي ووست بروميتش.

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فيما ستُعاد 4 مُباريات حتى الآن (إحداها لتوتنهام)، وتختتم المباريات غدًا بمواجهة تشلسي مع نيوكاسل يونايتد، وكارديف سيتي مع مانشستر سيتي.

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