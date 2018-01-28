يوفنتوس يستغل النقص العددي فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس، على نظيره كييفو فيرونا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب مارك أنتونيو، ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري الإيطالي.

وحاول لاعبو يوفنتوس في الشوط الأول تسجيل هدف، لكنهم لم ينجحوا، وحصل سامويل باستيات لاعب فيرونا، على الطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 37، لينتهي النصف الأول من المباراة سلبيا.

وفي الشوط الثاني، دخل أبناء المدرب أليجري، بحثا عن الفوز، وسط دفاع صلبي من أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 61، حصل فابريزيو كاسياتوري، على الكارت الأحمر، ليكمل كييفو المباراة بتسعة لاعبين.

وأحرز سامي خضيرة، الهدف الأول للضيوف، في الدقيقة 67، قبل أن يعود هيجواين ويسجل الهدف الثاني لأبناء السيدة العجوز في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد كييفو عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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