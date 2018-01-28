«صحة المؤقتة» تبحثُ توفير الاحتياجات اللازمة لِمستشفى «الجلاء»

المتوسط:

بعد زيارةٍ تفقدية مُفاجئة للاطلاع على أوضاع مُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، ناقشَ وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة المؤقتة الدكتور سامي عقل، مع مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور خالد الجازوي، المشاكل التي تُعاني منها المستشفى، والاحتياجات الضرورية العاجلة، لتقديم خدمات أفضل والرعاية الصحية اللازمة للمرضى والجرحى.

جاء ذلك، خلالَ اجتماعٍ مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، مع مدير عام المستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأثنى «عقل» على المجهودات المبذولة من قبل إدارة المستشفي والأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث للقيام بواجباتهم بالرغم من الصعوبات ونقص الإمكانات التي تُواجههم.

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