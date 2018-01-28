تطبيق لمشاركة الفيديو على طريقة “سناب شات” تحت التطوير في تويتر

المتوسط :

تعمل شبكة تويتر في الوقت الراهن على تطوير تطبيق جديد لمشاركة مقاطع الفيديو على الشبكة بنفس الفكر المُستخدم في تطبيق “سناب شات” الذي يُركّز على الكاميرا قبل كل شيء.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن نسخة أولية من التطبيق تُختبر داخل مقرّات تويتر في الوقت الراهن، وهي نسخة تسمح بتسجيل الفيديو لمُشاركته على الشبكة، إلا أن التصميم غير جاهز حتى الآن. كما شدّدت تويتر على أنها لا ترغب في مُشاركة تفاصيل التطبيق في الوقت الراهن.

ويرى مسؤولوا الشبكة أن طريقة مُشاركة الفيديو في تطبيقاتها سيئة جدًا، فالمستخدم بحاجة لفتح التطبيق ثم الضغط على زر تغريدة جديدة، وبعدها للضغط على زر الفيديو للبدء في تسجيل الفيديو أو التقاط صورة، وأخيرًا نشرها على الحساب، وهو أمر تنوي تبسيطه ليُصبح مثل تطبيق “سناب شات” الذي يُدخل المُستخدم إلى واجهة الكاميرا فورًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية