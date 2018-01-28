«شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية»: نستعدُ لمراقبة الانتخابات بكل حيادية

المتوسط:

بِمناسبة مُرور 50 يومًا على إعلان فتح باب سجل الناخبين، أفادت «شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية»، بأنّها على أتم الاستعداد لمراقبة مسار الانتخابات الليبية القادمة بكل حيادية ونزاهة وروح مهنية عالية.

وأضافت «شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية»، أنّها ستساهم في التأكيد على نزاهة وشفافية الإجراءات، والممارسات الانتخابية التي تُنفذ أثناء العمليات الانتخابية، من وقت تحديث سجل الناخبين إلى حين إصدار النتائج النهائية.

وأشارت «شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية»، إلى أنّها ستقومُ بإعداد وتدريب مراقبين من كافة مناطق ليبيا، ونشر التوعية المُجتمعية للمشاركة في الانتخابات، ودعم مشاركة كافة فئات الشعب بما فيها الفئات المهمشة من المهجرين بالداخل والخارج، والمكونات الثقافية وذوى الإعاقة والمرأة والشباب، لضمان مشاركة أوسع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية