جهاز مكافحة الهجرة بتاجوراء يستلم 74 مهاجرًا غير شرعيًا

المتوسط:

‎استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، 74 مهاجرًا غير شرعيًا تم ضبطهم بسواحل البلاد من قاعدة طرابلس البحرية حيث تم نقلهم لمركز الإيواء بالمدينة، وتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي للجهاز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق والمتابعة بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وبينهم.

وأوضح المكتب، في بيان، اليوم الحد، أن المهاجرين التي تم انقاذهم عن طريق رجال حرس السواحل قطاع طرابلس، كانوا على متن قارب مطاطي، وهم 62 رجلًا و8 نساء و4 أطفال، من جنسيات مصر وتونس والمغرب والسودان وبعض الجنسيات الإفريقية.

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