الدرسي: هبوط سعر الدولار محاولة من "الكبير" لإفشال تعيين "الشكري"

اتهم عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بالتنسيق مع تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء، والتي أدت إلى هبوط مريب في سعر الدولار حسب وصفه.

قال الدرسي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إجراءات “الكبير” هي حركة استباقية لإفشال قرار مجلس النواب بتعيين المحافظ الجديد محمد الشكري، مؤكدا أن أزمتي هبوط سعر الدينار الليبي ونقص السيولة النقدية بالمصارف كانتا مفتعلتين.

وتوقع الدرسي أن يرتفع سعر الدولار مجددا في حال لم يسلم الصديق الكبير منصب المحافظ لمحمد الشكري، بعد تأدية الأخير اليمين القانونية أمام البرلمان المقررة غدا الإثنين.

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