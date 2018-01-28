«المتوسط» تتحصل على معلومات خطيرة عن إرهابي ليبي في سوريا

المتوسط:

تحصلت المتوسط على معلومات عن الإرهابي الليبي الذي لا يزال في صفوف هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» فرع تنظيم القاعدة في سوريا وبلاد الشام منذ أوائل 2013.

يدعي الإرهابي عبدالعزيز امراجع صهد وهو من مواليد 1988 حاصل علي شهادة دبلوم متوسط ومن سكان منطقة ” باب طبرق ” في مدينة درنة .

خلال أحداث فبراير 2011 التحق بكتيبه “أبو سليم ” وخاض معها معارك ومواجهات ضد القوات المسلحة بالنظام السابق، وفي أوائل العام 2013 سافر إلي سوريا بعد أن وصوله تركيا عن طريق مطار مصراته .

وأعلن بعد ذلك انضمامه إلي “جبهة النصرة ” فرع تنظيم القاعدة ببلاد الشام والذي يأتمرها القيادي “محمد الجولاني” قبل أن يطلق عليها “هيئه تحرير الشام”، ليصبح فيها ” صهد ” قيادي عسكري ويكني ” أبوعبدو صهد ” أو ” أبو عبدو ” وتزوج من امرأة سوريا شقيقه أحد المقاتلين في ” هيئه تحرير الشام ” وأنجب منها ابنتين وطفل واسماه ” اعبيد ” والذي ولد في إحدى مشافي تركيا بشهر ديسمبر 2017 .

كما أن له فيديو يظهر فيه القيادي الليبي ” أبو عبدو صهد ” وهو يداعب طفله المولود حديثا بعد وصوله مباشره من تركيا واصفا أياه ( المجاهد – عبدو عبدالباقي عبدالعزيز صهد ) وهذا كان بتاريخ 4 يناير 2018 .

ويذكر أن القيادي الليبي ” أبو عبدو صهد ” لديه والده ” امراجع ” وإشقاءه الثلاث ” محمد و عياد و طلحه ” قد أعلنوا بيعتهم إلي تنظيم داعش خلال العام 2014 بصحبه والدهم ولاقو مصرعهم في المواجهات التي دارت ضد المجموعات المسلحة في عمليه البنيان المرصوص بمعارك سرت خلال العام 2016 .

باستثناء شقيقهم الثالث ” طلحه ” وهو أصغرهم والذي لا يزال متواجد في مدينة درنة مختبئ إلي وقتنا الحاضر بعد إصابته في سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية