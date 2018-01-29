6 أرقام قياسية في فوز برشلونة على ألافيس

كتب- محمود البي

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت بملعب "كامب نو".

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الأرقام القياسية في فوز برشلونة على ألافيس..

1/ ميسي يسجل 21 هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدوري الإسباني أكثر من أي لاعب آخر باليجا منذ موسم 2003-2004، كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد سجل 20 ركلة.

2/ برشلونة جمع 12 نقطة من وضع الخسارة خلال الموسم الجاري، أكثر من أي فريق بالدوري الإسباني

3/ إنيستا اللاعب الوحيد الذي يصنع هدف خلال 15 موسما بإجمالي 69 هدفًا.

4/ لويس سواريز أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، يسجل في 8 مباريات على التوالي بـ11 هدفا.

5/ جوهان جويتدتي سجل 3 أهداف في برشلونة بالدوري الإسباني "فريقه المفضل"، و12 هدفا في كل البطولات.

6/ برشلونة للمباراة رقم 74 على التوالي دون احتساب ركلة جزاء عليه من ركلة جزاء سيلتا فيجو 14 فبراير 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا