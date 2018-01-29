استئناف البحث عن ناجين من غرق عبارة في المحيط الهادي

استأنفت السلطات النيوزيلندية الإثنين، البحث عن ناجين من غرق عبارة كانت تنقل خمسين شخصا بين جزيرتين في المحيط الهادي، وأعرب رجال الإنقاذ عن تفاؤلهم وهم يستعدون لمسح منطقة أكبر من مساحة إيطاليا.

وتمكنت طائرة تابعة للقوات الجوية النيوزيلندية في وقت متأخر أمس الأحد، من رصد قارب لنجاة على متنه سبعة أشخاص من ركاب العبارة الغارقة "ام في بوتيراوي"، التي كانت قد أبحرت قبل أسبوع من جزيرة كيريباتي قبل أن ينقطع الاتصال بها.

وأفاد العميد البحري النيوزيلندي دارن ويب، أن قارب صيد قريب تمكن من انتشال الناجين، ويتم التركيز الآن، على متابعة البحث للعثور على مزيد من ركاب العبارة المنكوبة.

وقال ويب لإذاعة نيوزيلندا "هناك تفكير الآن، بأنه يمكن أن يكون هناك قارب نجاة آخر مع مزيد من الأشخاص على متنه، نبقى متفائلين بأنه يمكن أن نجد المزيد من الناجين".

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