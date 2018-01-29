محلب يبحث مشاركة مصر في إعادة الإعمار بالعراق

وصل مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبرإهيم محلب، العاصمة العراقية بغداد، وذلك لبحث مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق.

يترأس محلب وفدًا رفيع المستوى يضم كلاً من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، إضافة إلى كبار مسؤولي عدد من الوزارات ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية، ورجال الأعمال، فيما من المقرر أن تستمر الزيارة عدة أيام.

تأتي الزيارة بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم المصري للعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين، والعمل على ترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

كان في استقبال محلب بالمطار الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي، ووفد من الوزراء العراقيين.

ومن المقرر أن يسلم محلب رسالة من الرئيس المصري إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تتعلق بدعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار.

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