بحث سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة الشمسية في أوجلة

أوجلة 29 يناير 2018 (وال) – بحث عميد بلدية أوجلة صباح اليوم الإثنين مع ائتلاف مجموعة شركات الطاقات المتجددة سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة الشمسية في البلدية.

وناقش المجتمعون كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية في مدينة أوجلة و إدخالها ضمن خطة المجلس البلدي في التنمية المكانية في المدينة.

واتفق المجتمعون على أن تعقد بينهم اجتماعات مستقبلية لتناول العروض المقترحة من مجموعة الشركات الخاصة وسُبل تشغيلها والاستفادة من خدماتها في الطاقات وتوظيف الكوادر والاستثمار.

يشار إلى أن ائتلاف مجموعة شركات الطاقات المتجددة يعتبر جسراً للتواصل بين القطاع الخاص و البلديات الليبية لتطويرها وتنميتها في مجال الطاقات.(وال – أوجلة) س ي/ أ د

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