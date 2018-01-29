رول دجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج الرول بالجبن وأعديه في مطبخك بطريقة سهلة و في وقت قليل وفقًا لموقع “صحتي”.
المكونات
1/2 كيلو دجاج بانيه مفروم
ثمرة بصل مقطعة
2 ثمرة فلفل ألوان مقطع
مشروم مقطع
جبن موزاريلا مبشور ( الكمية حسب الرغبة )
بيضة
3 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام ) بقسماط مطحون
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل اسود مطحون
رشة كاري
رشة بابريكا
رشة بودرة بصل
طريقة التحضير
– في بولة متوسطة الحجم ضعي الدجاج و الملح و الفلفل و الكاري و البابريكا و يقلب جيدًا حتى تختلط المكونات معًا ويوضع البيض و البقسماط على الدجاج المفروم و يقلب جيدًا.
– في مقلاة على نار متوسطة يوضع البصل و الفلفل الملون و المشروم و يقلب باستمرار حتى يصبح طريًا و يتغير لونه قليلا.
– تدهن ورقة فويل ( ألومونيوم ) بالقليل من الزيت ثم يفرد مزيج الدجاج المفروم و المشروم في المنتصف ثم توضع الموزاريلا على الوجه.
– يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
– نلف الفويل على الحشو مع الضغط عليه برفق حتى يصبح على شكل رول ثم يوضع في صينية قابلة للاستخدام في الفرن مدهونة بالقليل من الزيت.
– توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ويرفع ( يزال ) الفويل من على الدجاج ثم يدهن بالصوص المفضل و يوضع تحت الشواية في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزً للتقديم.
أضف تعليقـك