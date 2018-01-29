رول دجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج الرول بالجبن وأعديه في مطبخك بطريقة سهلة و في وقت قليل وفقًا لموقع “صحتي”.

المكونات

1/2 كيلو دجاج بانيه مفروم

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة فلفل ألوان مقطع

مشروم مقطع

جبن موزاريلا مبشور ( الكمية حسب الرغبة )

بيضة

3 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام ) بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة فلفل اسود مطحون

رشة كاري

رشة بابريكا

رشة بودرة بصل

طريقة التحضير

– في بولة متوسطة الحجم ضعي الدجاج و الملح و الفلفل و الكاري و البابريكا و يقلب جيدًا حتى تختلط المكونات معًا ويوضع البيض و البقسماط على الدجاج المفروم و يقلب جيدًا.

– في مقلاة على نار متوسطة يوضع البصل و الفلفل الملون و المشروم و يقلب باستمرار حتى يصبح طريًا و يتغير لونه قليلا.

– تدهن ورقة فويل ( ألومونيوم ) بالقليل من الزيت ثم يفرد مزيج الدجاج المفروم و المشروم في المنتصف ثم توضع الموزاريلا على الوجه.

– يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

– نلف الفويل على الحشو مع الضغط عليه برفق حتى يصبح على شكل رول ثم يوضع في صينية قابلة للاستخدام في الفرن مدهونة بالقليل من الزيت.

– توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ويرفع ( يزال ) الفويل من على الدجاج ثم يدهن بالصوص المفضل و يوضع تحت الشواية في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزً للتقديم.

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