طرح النسخة المعدلة من «هافال إتش9»

طرحت شركة «هافال» الصينية النسخة المعدَّلة من «هافال إتش9»، التي تأتي مع سبعة مقاعد.

وذكر موقع «كارادفايس» أنَّ السيارة الصينية من أقوى المنافسين في أسواق السيارات المتعددة الأغراض، لكنها لاتزال تواجه بعض الصعوبات في الأسواق العالمية أهمها أن كثيرًا من المشترين لا يعلمون كثيرًا عن مميزاتها.

(كار أدفايس)

وتأتي السيارة مع محرك بنزيني تيربو سعة 2.0 لتر، ينتح 180 ك/ واط وعزم دوران 350. ويمكن أن يتوافر محرك ديزل بالسيارة على حسب اختيار السائق.

والسيارة تأتي مع ست وسائل هوائية، لحماية ركاب السبعة مقاعد. ويبدأ سعر السيارة من 41 ألف دولار ويصل إلى 46 ألفًا.

(كار أدفايس)

(كار أدفايس)

(كار أدفايس)

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