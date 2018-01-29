«رضوان» يكشف تفاصيل عودة أهالي تاورغاء

المتوسط:

أعلن مُحمد رضوان رئيس رابطة معتقلي ومفقودي تاورغاء، أنّ عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم ستكون يوم الخميس المُقبل.

وأضاف «رضوان»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنّ جميع الاستعدادت قائمة للعودة من قبل المجلس المحلي تاورغاء، والمجلس البلدي بالمنطقة الشرقية، إذ تمّ تخصيص لجنة إعلامية لمتابعة الحدث عند العودة.

وأشار رضوان، إلى أنّ الانطلاق سيكون منْ الطريق الساحلي القره بوللي الخمس زليتن مصراتة تاورغاء، ومن طريق جنوب طرابلس، من ترهونة إلى بني وليد إلى تاورغاء، ومن الشرق بنغازي إجدابيا بن جواد حتى سرت والهيشة إلى تاورغاء.

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