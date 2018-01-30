رسميا.. ستوريدج ينضم لويست بروميش معارا من ليفربول

كتب- محمود البي

أعلن نادي ويست بروميش ألبيون الإنجليزي، استعارة دانييل ستوريدج من ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الموقع الرسمي لنادي ويست بروميش، إن صاحب الـ28 عاما سيدعم صفوف المدرب ألان باردو خلال الـ14 مباراة المتبقية من الدوري الإنجليزي.

وتابع الموقع أن ستوريدج سوف يشارك مع ألبيون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لأنه لم يلعب مع ليفربول بالبطولة.

وأضاف الموقع أن ستوريدج وصل لفريق بعدما سجل 74 هدفا في الدوري الإنجليزي خلال 114 مباراة وسجل 27 هدفا في 74 ببطولة الكأس.

وشارك ستوريدج في 14 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري، سجل خلالهم 3 أهداف.

ويلعب ستوريدج في ليفربول منذ انتقاله لريدز من تشيلسي في يناير 2013 مقابل 14 مليون أسترليني

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