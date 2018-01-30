سفير السعودية باليمن: التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لإعادة أمن واستقرار عدن

قال محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وطالب آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بـ"سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة في عدن".

يأتي ذلك تزامنا مع اشتداد وتيرة الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية، وقوات المقاومة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدة مناطق بمدينة عدن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن المعارك اقتربت نحو القصر الجمهوري (معاشيق) وهو مقر الحكومة الشرعية في منطقة كريتر، وسط قصف متبادل بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة، دون تأكيد رسمي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية اليمنية بعدم وقوفها "مكتوفة الأيدي" أمام عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني الموالية لها، بعد أن اتهمتها "بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار واقتحام المقار والمؤسسات الحكومية والعبث بمحتوياتها ونهبها".

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين منذ الأحد الماضي، بعد أن منعت قوات الحماية الرئاسية متظاهرين من الدخول إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر، استجابة للتصعيد الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة التي وصفها "بالفاسدة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعطى مهلة زمنية للرئيس عبدربه منصور هادي للقيام بتغييرات حكومية، في بيان الأسبوع الماضي، وحذر بالتصعيد لإسقاط الحكومة (المعترف بها دولياً )، إذا لم يقم هادي بالتغييرات، وانتهت المهلة الأحد الماضي.

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