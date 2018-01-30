أمريكا: المحادثات بشأن اتفاقية نافتا التجارية حققت بعض التقدم البطيء

قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر،أمس الإثنين، إن المحادثات ذات الصلة بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، حققت بعض التقدم، ولكنه انتقد في نفس الوقت مقترحات تقدمت بها كندا.

ووصف لايتهايزر المحادثات في مونتريال بأنها "تتقدم ببطء شديد" بعد الجولة السادسة منذ أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وطالب لايتهايزر في مؤتمر صحفي بـ "التحرك بسرعة أكبر".

واشتكى المسؤول الأمريكي من الوتيرة التي يجري بها التفاوض في حين قال إنه بدأ في رؤية بعض التقدم.

كما انتقد لايتهايزر مقترحا من جانب كندا وصفه بأنه محاولة من جانبها لمعاملة الولايات المتحدة والمكسيك "بشكل أسوأ حتى من الدول الأخرى" إذا أبرم أي منهما اتفاقات تجارية مع دول مثل الصين.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إنها مسرورة بالتقدم الذي تحقق حتى الآن، فيما قال وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو جواجاردو إن الدول الثلاث تسير على "الطريق الصحيح" للتوصل إلى اتفاق.

وستعقد الجولة التالية من المحادثات بالمكسيك أواخر فبراير المقبل.

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