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رئاسة مجلس النواب تصدر قرار بحق النائب جاب الله التاورغي بعد تصريحاته عن ” ثورة فبراير “

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارها رقم 2 بشأن تشكيل لجنة تحقيق وتحديد مهامها تتولى التحقيق مع النائب عن تاورغاء جاب الله الشيباني . 

ونص القرار على تشكيل اللجنة على ان تكون برئاسة النائب عن زليتن عزالدين قويرب وعضوية رمضان شمبش عن بنغازي وعبدالهادي الصغير عن وادي الشاطئ .

وستكون مهمة هذه اللجنة الحقيق مع النائب التاورغي لما بدر عنه فى جلسة أمس الثلاثاء من وصف لـ ” ثورة 17 فبراير ” بأنها نكبة وذلك عقب مطالبته من أحد الأعضاء بوصفها بـ ” العظيمة ” إلا أنه وصفها بغير ذلك.

وختم القرار بالتشديد على أعضاء ورئيس اللجنة بضرورة تقديم تقريراً مفصلاً عن نتائج عملها إلى الرئاسة فى أجل أقصاه يوم 5 فبراير القادم تاريخ الجلسة القادمة للمجلس .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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