وكيل عام وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في طبرق

طبرق 30 يناير 2018 (وال)- قام السيد وكيل عام وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سالم علي محمد بو الحاسية اليوم الثلاثاء، بزيارة لبلدية طبرق لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد .

هذا وأطلع وكيل عام وزارة التعليم خلال زيارته سير العملية التعليمية، رفقة مسؤول قطاع التربية والتعليم طبرق سالم جواد، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية نوري المريمي .

كما قام وكيل عام وزارة التعليم بجولة لعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق البلدية، بينها مدرسة الشعلة للتعليم الثانوي للبنات .

وفي ختام الجولة، عقد وكيل عام وزارة التعليم اجتماعاً بديوان التعليم طبرق، ضم رؤساء الأقسام ومديري المكاتب .

وأشاد وكيل عام وزارة التعليم بجهود المبذولة من أجل الدفع بالعملية التعليمية نحو الأفضل، مشيداً في الوقت ذاته بجهود القطاع في تذليل كافة الصعوبات أمام المعلمين والمعلمات، لتسيير العملية التعليمية بالشكل المطلوب . (وال- طبرق) ع م/ ر ت

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