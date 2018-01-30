قلمة :جلسة اليوم استكمالاً لمناقشة قانون الاستفتاء (بالفيديو)

صرح مقرر مجلس النواب ” صالح قلمة عقب انتهاء الجلسة، بأن جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018م تأتي استكمالاً لجلسة يوم الأمس الإثنين والتي تم فيها مناقشة قانون الاستفتاء.

وقال “قلمة”: افتتحت جلسة اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” و النائب الأول و النائب الثاني وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب. واكد “قلمة” على تأجيل مناقشة ادخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات عند اللجنة التشريعية وتداول الحديث حول النقاش بجلسة الأمس فيما يخص مسودة الدستور واتفق الأعضاء اجراء المزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين.

واضاف “مقرر مجلس النواب” : تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأحداث اليومية وما حصل في مدينة بنغازي ومن ثم رفعت الجلسة الى الأسبوع القادم.

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