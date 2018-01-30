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أمن شحات يضبط بعض باعة الملابس العسكرية والأسلحة النارية دون ترخيص

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 30 يناير 2018 (وال) – تمكن أفراد مركز شرطة شحات من ضبط ملابس عسكرية وأسلحة تباع في سوق الجمعة الشعبي بالبلدية .

وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن أفراد المركز شنو حملة على مايعرف بسوق الجمعة الشعبي بعد ورود بلاغ ببيع ملابس عسكرية وأسلحة من أحد المواطنين .

وأوضح أبو كريم أنه تم ضبط بعض الباعة داخل السوق وبحوزتهم كمية من الذخائر والملابس العسكرية والشرطية تباع دون ترخيص .

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأمر مدير أمن مديرية شحات بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق. (وال – شحات) ع م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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