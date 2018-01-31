وزارة التعليم تحتفل باليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي

تعتزم ادارة الخدمة الاجتماعية الصحة المدرسية بوزارة التعليم الاحتفال باليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي وذالك يوم 2/2/2018 فى اغلب انحاء المدن الليبية.

ويأتي هذا الاحتفال ،بحسب ما افاد به سامي الجوادي عن إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية تأكيدا لدور الاخصائي الاجتماعي الفعال فى احداث التغير المجتمعي الايجابي ودوره البارز في بناء الاجيال .

و أشار الجوادي في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أن صاحبة فكرة الاحتفال بهذا اليوم الوطني هي الدكتورة فوزية بن غشير والتي تتقلد اليوم منصب مديرة ادارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم .

وفي نفس اليوم سيتم الاعلان عن مسابقة عن بدء أنطلاق مسابقة الاخصائي الاجتماعي وهي جائزة تقدم لأول مرة في ليبيا في هذا المجال وللجائزة معاير وموصفات يتم على ضوئها اختيار وتحديد الاخصائي الاجتماعي الفائز .

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