اجراء أكثر من عشرة عمليات قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي

أجري” الدكتور عبد الهادي الكاديكي ” إستشاري أمراض القلب صباح اليوم بمركز طبرق الطبي أجرى أكثر من عشرة عمليات قسطرة قلبية مابين ” استكشافية ، و علاجية ” .

وأوضح مكتب الإعلام و التوعية و التثقيف الصحي بطبي طبرق بأن العمليات كانت لعدد من المرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا مثل مدينة ” طبرق ، درنه ، البيضاء ” كانت تعاني من مشاكل في القلب .

وأشار بأن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من الإستشاري الزائر ” الدكتور عبد الهادي الكاديكي ” و أطباء و تمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

و أضاف بأن إدارة مركز طبرق الطبي من مدير عام ” الدكتور فرج الجالي ” وإدارات إدارية و طبية و خدمات و هندسية باركت الخطوات التي يسير بها المركز و ذلك خلال حضورهم صباح اليوم داخل غرف عمليات القسطرة القلبية.

هذا وأستقبال مركز طبرق الطبي يوم أمس ” إستشاري أمراض القلب ” الدكتور عبد الهادي الكاديكي ” وذلك لإجراء عدد من عمليات القلب وهذا ضمن خطة إدارة مركز طبرق الطبي في توفير إستشاري أمراض القلب يشهد لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية