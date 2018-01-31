وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في زيارة لجامعة طبرق

أستقبل رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بو حليقة صباح اليوم وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة ” الأستاذ دكتور سالم بو الحاسية ” ، وذلك أثناء إنعقاد إجتماع مجلس الجامعة.

حيث تعتبر هذه أول زيارة لوكيل عام وزارة التعليم للجامعات الليبية و جامعة طبرق هي الأولي من هذه الزيارات، والتي أثنى علي سير العملية التعليمية بالشكل و بالصورة المطلوبة بالجامعة ، وسير الإجراءات الدراسية وفقا لمعايير الجودة المتفق عليها .

و حث علي تقديم المزيد من المجهودات لصالح المسيرة التعليمية بمختلف كليات جامعة طبرق ؛ وذلك خلال كلمته بحضور السادة أعضاء مجلس جامعة طبرق ، وحث كل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالمزيد من بذل الجهد و التواصل الدائم مع رئيس الجامعة في كل الأمور المتعلقة بالجامعة .

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