إتهامات لإسلاميين بإحياء نعرات الجاهلية والعنصرية فى ردودهم على النائب الشيباني

ليبيا – تباينت ردود الفعل حول تصريحات النائب جاب الله الشيباني التاورغي التي وصف خلالها ” ثورة 17 فبراير ” بأنها نكبة وذلك خلال جلسة المجلس المنقولة على الهواء يوم الاثنين الماضي .

ردود الفعل هذه تراوحت بين متحفظة كون التاورغي ممثلاً للشعب وحالفاً لقسم تحت قبة المجلس ينص على أهداف فبراير ، وبين أخرى مرحبة متعاطفة مع ماقاله وبين ثالثة شذت بعيداً عن قاعدة الانتقاد الصحي المشروع ووصلت الى حد وصفه بألفاظ غاية فى العنصرية والتمييز . وقد أثارت هذه الأخيرة ردات فعل وتحفظ شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم جزء من منتقدي الشيباني أنفسهم.

وزير خارجية سابق يصف التاورغي بـ ” العبد ” !

البداية كانت مع الدكتور عبدالحميد النعمي وزير الخارجية الأسبق بحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً الذي كتب تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وصف فيها النائب التاورغي بـ ” العبد الوضيع ” قبل أن يتلقى سيلاً من الإنتقادات والاتهامات التي بلغ بعضها الى إتهام حكومته المنهارة بأن المسلحين التابعين لها او المرتبطين بها او الذين كانوا مشرعنين منها وانتقلت تبعيتهم الآن لحكومة الوفاق، هم من يورط ليبيا مع العالم عبر ممارسات إستعباد المهاجرين الافارقة وإسترقاقهم ما دفعه مبدئياً الى إجراء تعديل على التدوينة .

ورغم تعديل النعمي لتدوينته وإزالته للجملة العنصرية إلا أن الانتقادات إستمرت كالسيل على صفحته مع دفعه الى حذف التدوينة وكتابة تدوينة أخرى فيما طالب البعض بالتواصل مع الجامعة التي منحته الدكتوراة لسحبها منه عقاباً له على إشاعة روح التفرقة بالمجتمع .

وكردة فعل على ماقاله النعمي من نعوت تسيء فى حقيقتها لملايين الليبيين من ذوي البشرة السمراء وذلك فى معرض دفاعه بتحمس على ثورة فبراير ،رد بعض النشطاء بتداول صورة له وهو يهم لمصافحة العقيد معمر القذافي فى محفل جامعي عقد بالمدرج الأخضر فى جامعة طرابلس سنة 2009 .

عضو رابطة شهداء أبوسليم يستحضر معاني الجاهلية !

أما عبدالرحمن غويلة وهو عضو جماعة الاخوان المسلمين و ” رابطة شهداء أبوسليم ” فقد عاد بمتابعي صفحته الى عصور الجاهلية وماقبل الإسلام عندما نشر صورة للشيباني مربوط بسلسال فى رقبته يرمز للرق والعبودية وكتب عليها : ” من يشتري هذا الإبق ؟ ” قبل أن يعود أيضاً لحذف التدوينة عبر صفحته على فيسبوك.

ويعود الاصل فى كلمة الابق الى قدامى العرب وتعني (العبد الهارب من سيده ) ، فكان ” العبد الآبق ” الهارب فى تلك العصور الغابرة مجاز قتله حتى اذا ظن سيده أن موته أعود عليه بالفائدة من حياته فيجاز قتله أيضاً ، كما أن الآبق لا قانون يحميه وكانت تقدر جائزة لمن يقبض عليه ويسلمه لتطاله عقوبة القتل او الاستعباد الشاق وهو مافسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوة صريحة من غويلة لقتل الشيباني! .

وكرد فعل مشابهة لردة الفعل تجاه مادونه النعمي ، تداول نشطاء على فيسبوك صورة لغويلة أثناء فترة سجنه فى أبوسليم إبان سجنه بتهمه الانتماء لتنظيم سري محظور وهو جماعة الاخوان المسلمين ويظهر فى الصورة حليق الوجه ، مرتدياً بزة السجن ، فيما ذهب البعض الى التأكيد بأن توجه النظام السابق الى سجن هؤلاء لم يكن خطأ .

عميد بلدية تاجوراء : الشيباني شنفاك !

عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية الذي عبر عن موقفه منفرداً من بين حوالي 100 عميد بلدية منتخبين لغرض خدمة بلدياتهم ، وصف ما قاله الشيباني عن فبراير بأنه جرأة من ” الشنفاك ” وهي مفردة شعبية عنصرية دائماً ماتقترن بكلمة ” العبد ” ويقال ( العبدة او العبد الشنفاك ) وتعني العبد الغبي وفى أصول اللغة العربية يقال بأنها ترمز الى الشنف وهو القرط الكبير الذي كان يرتديه السمر فى قبائل أفريقيا أعلى آذانهم .

وفى تعليق منه على صفحة مزورة تحمل اسم النائب جاب الله الشيباني طالبته بالاعتذار ، قال بن عطية : ” يطلب مني الاعتذار اقول لك يا جاب الشيباني مع احتفاظي بحق طلب عزلك وسحب الثقة منك لأنك خالفت القسم تحت قبة برلمان ، فأنا مستعد وبشجاعة الرجال سأعتذر ، حين تعتذر انت لفبراير وأهالي الشهداء والجرحى والأرامل والمكلومين وتثبت رجولية العهد والذمة لفبراير ، انا قدها و قدود فهل أنت قدها ؟! ” .

واقعة تصريحات جاب الله التاورغي أثبتت بأن لكل فعل ردة فعل ، حيث نالت أقلام النشطاء والمدونين والمواقع الاخبارية وبشدة من مانشره بن عطية عن النائب التاورغي فيما تداول بعضهم بطاقة أمنية تخصه وصادرة قبل سنوات من جهاز الأمن الداخلي الذي كان يتابعه لذات التهمة التي يتابع غويلة بموجبها وهي الإنتساب لتنظيم الاخوان المحظور .

جاب الله يجدد موقفه رغم إحالته للتحقيق !

المواقف داخل مجلس النواب تباينت أيضاً تجاه مابدر عن الشيباني بتشكيل المجلس لجنة تحقيق معه مشكلة من ثلاثة أعضاء فيما انقسم الاعضاء بين رافض للتعليق ومعارض له وبين مؤيد وبين من أشار الى أن النائب مفتاح كويدير بادر إلى إستفزاز الشيباني عندما قاطعه وطلب منه وصف فبراير بالثورة العظيمة بدل تسميتها بالاحداث وهو مادفع التاورغي الى وصفها بالنكبة لاسيما مع وجود خلافات متفاقمة بين العضوين زاد منها مقتل نجل كويدير وهو يقاتل فى صفوف داعش بمدينة سرت ! .

الشيباني ورغم قرار إحالته للتحقيق ، جدد موقفه من وصف فبراير بالنكبة قائلاً بأنها نكبة وأن من لايعتبرها كذلك أما مستفيد او منافق وهو من يجب عليه الاعتذار وذلك فى مايبدو بأنها ردة فعل منه على ماصدر بحقه من نعوت ليس من المحسوبين على الاسلاميين فقط لكون الامر تعدى ذلك الى بعض من يعتبرون أنفسهم ” شعراء الثورة ” الذين وصفوه بـ ” الدنقة والزنجي والمشرد ” فى عدة قصائد نشرت عبر صفحات هؤلاء على الفيسبوك .

وبين هذا وذاك ، وبين ذم وشكر وتنابز مقزز بالألقاب من مختلف الاطراف التي خاضت فى واقعة تصريحات النائب جاب الله الشيباني كان مسرحها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ، تأتي الواقعة لتقول مرة أخرى – بحسب مراقبين – بأن لاشيء متفق عليه فى ليبيا وأن لا حدث من أحداثها التأريخية ينال إجماع عموم شعبها ، وهو مايحتم على الساسة والنخب والقانونيين إنهاء كل الجدليات والخلافات المجتمعية عند إقرار الدستور الدائم للبلاد كضرورة لإنتقالها نحو المصالحة والمستقبل والإحتواء بعيداً عن كل تراكمات الماضي بجميع مراحله ، و كذلك عن المغالبة ونظرية ” المدن والقبائل المهزومة والمنتصرة ” والتي يتبناها البعض ولاسيما رموز تيار الإسلام السياسي او المتحالفين معهم كونهم يقتاتون على هذه التفرقة كمصدر قوة لهم وذلك بحسب مايوجهه لهم خصومهم من إتهامات .

المرصد – خاص

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