أهلي بنغازي يعلن وصول بطاقة الإنسحاب الدولية للمدافع البوركيني

أكد مسؤول إجراءات النادي الأهلي بنغازي بمنظومة الإتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA TMS» صلاح بوجناح وصول بطاقة الإنسحاب الدولية للاعب البوركيني فاروقا.

ونقل المركز الإعلامي للنادي الأهلي عن صلاح بوجناح قوله: «إن سبب تعطيل الاجراء هو إخلال نادي الشرقية المصري بالإتفاق المبرم بين الناديين».

وأشار صلاح بوجناح إلى «أن نادي الشرقية المصري أخل بهذا الإتفاق وبعد إستلام الدفعة الأولى إمتنع عن إتمام إجراءات بطاقة الإنسحاب الدولية وطلبو دفع باقي القيمة قبل إتمام الإجراء».

وقدم صلاح بوجناح الشكر إلى محمد قريميدة مسؤول الإتحاد الليبي بمنظومة الإتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA TMS»، كما قدم الشكر إلى وليد العطار مسؤول الإتحاد المصري بمنظومة الإتحاد الدولي لكرة القدم.

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