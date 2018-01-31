بالأرقام.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

كتب- محمود البي

حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على هدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول من ركلة جزاء.

ورفع الدولي الوطني رصيده لـ19 هدفا في الدوري الإنجليزي في وصافة الهدافين خلف هاري كين صاحب الـ21 هدا.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أن محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعدما اشترك في 25 هدفا بتسجيل 19 هدفا وصناعة 6 أهداف أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول من روما مقابل 50 مليون يورو في الصيف المنصرم كثانى أغلى لاعب في تاريخ الريدز بعد الهولندي فيرجيل فان ديك المنضم في يناير الجاري من ساوثهامبتون مقابل 84 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا