رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا حتى 2019

كتب- محمود البي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد عقد الدولي الإسباني خوان ماتا، لاعب الفريق حتى 2019 عقب مستواه القوي رفقة الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عن تمديد ماتا لعقده مع الفريق: خوان لاعب مهم عندما وصلت منذ عام ونصف لفريق "قلت ذلك"، قولوا ماتا في مأزق، والآن يجدد عقده مع الفريق، وهو لاعب مهم للنادي ولاعبين الآخرين.

وعن تمديد عقده مع الفريق، قال ماتا: أنا سعيد بالاستمرار في صفوف مانشستر يونايتد والبقاء لسنوات طويلة في ملعب "أولدترافورد".

وتابع: أنا سعيد للغاية، وفخور بكوني جزءًا من تاريخ هذا النادي، وأعتقد أن الجميع يستوجب الشعور بالفخر والشرف، لأنهم في مانشستر يونايتد.

وشارك ماتا، الذي انضم لمانشستر يونايتد من تشيلسي في يناير 2014، في 172 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا