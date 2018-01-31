ترامب يدعو الأمريكيين للعيش مثل عائلة واحدة.. ويقول: سنواصل معركتنا ضد داعش

نشر البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه الرئيس، دونالد ترامب، بعد قليل، أمام الكونغرس، حول حال الاتحاد، والذي سيدعو فيه خصوصًا إلى الوحدة بين الأمريكيين.

ويقول الرئيس، بحسب أحد هذه المقتطفات "هذا المساء، أود أن أحدثكم عن المستقبل الذي سيكون لنا، وعن طبيعة الأمة التي سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أمريكية واحدة".

ويقول الرئيس، بحسب أحد هذه المقتطفات "أنا فخور بأن أقول، إن التحالف لهزيمة تنظيم داعش حرّر 100% تقريبًا من الأراضي التي احتلها هؤلاء القتلة في العراق وسوريا. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا