الطاهر الجهيمي: صندوق تحقيق الاستقرار يركز على الجانب التنموي

أكد وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني المفوض، الطاهر الجهيمي، على أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا يسعى للتركيز على الجانب التنموي، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستجابة لاحتياجات الليبيين العاجلة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وقال الجهيمي خلال مؤتمر صحفي عقد بطرابلس الثلاثاء «قمنا بتنظيم اجتماعات تشاورية جمعتنا بممثلين عن مختلف البلديات والمجتمع المدني في الشرق والغرب والجنوب وذلك من أجل ضمان استفادة الجميع من مشاريع الصندوق».

من جانبها قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا فال ريبيرو إن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا يعمل على خلق رابط بين عمليات فض النزاعات وبناء السلام وكذلك الاستقرار.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بتينا موشيدت، «نريد كاتحاد أوروبي أن نرسل رسالة سلام إلى جيراننا الليبيين من خلال دعمنا لصندوق تحقيق الاستقرار. هذه رسالتنا إلى جيل الشباب الذين يريدون بناء ليبيا».

وضمَّ صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، تاورغاء وغات وأجدابيا إلى خطة عمله، كما صادق على حزمة مشاريع مخصصة لمدن بني وليد وطرابلس.

كما ساهم الصندوق منذ انطلاق عمله في تمكين سكان مدن بنغازي وككلة وسرت وسبها وأوباري من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

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