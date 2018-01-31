«مفوضية الانتخابات» تعلن موعد انتهاء تسجيل المواطنين

المتوسط:

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء تسجيل المواطنين، موضحة أن مدة التسجيل ستكون متاحة حتى يوم 3 فبراير 2018، داعيه المواطنين إلى انتهاز هذه الفرصة حيث تبقى من الزمن المحدد 4 أيام فقط.

وكان قد أعلنت المفوضية صباح اليوم أن عدد المسجلين وحتى يوم الثلاثاء 30 يناير 2018م، (2,244,510) ناخبا، منهم (716,314) ناخباً تم تسجيلهم منذ 6 ديسمبر 2017، أي بعد افتتاح سجل الناخبين لغرض تحديثه.

تجدر الإشارة إلى أن المسجلين في انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب هم مدرجين بسجل الناخبين ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب.

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