كبة مشوية على الطريقة الحلبية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبة الحلبية وأعديها في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

كيلوغرام واحد من البرغل الناعم

كيلوغرام واحد من لحم الغنم الناعم

بصلتان مقطعتان

ربع ملعقة صغيرة من بهار الدقة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلبي

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

المقادير للحشوة:

كيلوغرام ونصف من لحم البقر المفروم

كوب من حبوب الرمان

نصف ملعقة صغيرة من بهار الدقة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من النعناع اليابس

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلبي

نصف كوب من الجوز المقطع

طريقة التحضير

ابدئي أولاً بتحضير عجينة الكبة، حيث تمزجين المقادير كلها في وعاء متوسط الحجم، ثم تعجنيها بيدك إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.

– في هذه الأثناء، حضّري الحشوة للكبة، حيث تمزجين المكوّنات كلها مع بعضها البعض

– اصنعي أقراصاً مفرغة من الداخل من عجينة الكبة، وضعي في داخلها الحشوة التي حضّرتها ثم اصنعي دوائر مسطحة من العجينة واطبقيها على الأقراص واحكمي إغلاقها.

– جهّزي في هذه الأثناء الفحم، وضعي الأقراص على المشواة واشويها جيدًا على النارحتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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