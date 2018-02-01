بلدي مصراتة والرئاسي يؤجلان عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم

المتوسط:

طالبت بلدية صبراتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بالتدخل الفوري لتأجيل تنفيذ الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، الذي يقضي بعودة النازحين من أهالي تاورغاء إلى ديارهم.

وعللت بلدية صبراته طلبها، في بيان نشر منذ قليل على الصفحة الرسمية للبلدية عبر موقع التواصل “فيس بوك”، بأن هناك بعض الأطراف التي لايهمها تنفيذ الاتفاق، وتحاول اختراق تراتبية بنود الاتفاق، مما يسبب خللًا في الترتيبات الفنية والأمنية المعدة مسبقاً، وخروج الأمر عن قدرة اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأكدت البلدية أن التأجيل سيمكن الجميع من تجاوز الأخطاء، والانطلاق قدماً لتنفيذ هذا الاتفاق وانجاحه.

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