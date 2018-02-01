بنغازي تفقد رجل المرور الأشهر في المدينة

فقدت مدينة بنغازي أحد أشهر رجال قسم المرور والتراخيص في المدينة، ناجي المسماري الذي توفي الأربعاء عن «58 سنة» بعد صراع مع المرض.

عرف المسماري بين زملائه بنزاهتة وتفانية في العمل بقسم المرور والتراخيص واختار العمل الميداني عن المكاتب، ليكون قريب من المواطنيين، الذين اطلقوه عليه لقب «ايقونة العمل الوطني»، وكان يتواجد بكثرة بمنطقة البركة لتنظيم حركة السير.

كان شرطي المرور، ناجي المسماري يقف بمفترقات وشوارع مدينة بنغازي لتنظيم حركة السير بشوش الوجه ويحضى بإحترام جميع المواطنيين في بنغازي، وكان مثالًا لشرطي المرور المخلص الذي يقف بجيمع الأوقات دون كلل أوملل حتى في ظل الظروف الجوية الصعبة وقت الأمطار الغزيرة شتاءً والشمس الحارقة صيفًا.

لم ينقطع شرطي المرور ناجي عبدالله محمد المسماري عن العمل حتى خلال ثورة السابع عشر من فبراير كان يتواجد لتنظيم حركة السير كما في سابق عملة، وواصل العمل حتى أرهقه المرض مؤخرًا.

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