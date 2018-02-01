جهاز مكافحة الهجرة يكشف سبب إغلاق 4 مراكز إيواء بالمنطقة الغربية

المتوسط:

صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قرارً بإغلاق 4 مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة الغربية، جميعها تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مساء الأربعاء، إن رئيس الجهاز العميد محمد علي بشر أصدر قرارًا يقضي بإغلاق 4 مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة الغربية، وهي :” مركز إيواء العربان ــ مركز إيواء الكريمية ـــ مركز إيواء مزدة ـ مركز إيواء الهضبة”.

وأوضح الجهاز، في بيانات حصلت “المتوسط” على نسخ منها، أن هذا القرار صدر لدواعي المصلحة العامة ولتنظيم العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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