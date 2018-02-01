خاص| رياض محرز منهار بعد فشله بالانتقال لمانشستر سيتي

كتب- محمود البي

فشل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي ستغلق في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقال مصدر مقرب من رياض محرز لـ"التحرير": مانشستر سيتي عرض 74 مليون يورو، إضافة إلى لاعب شاب من أجل ضم رياض، لكن ليستر سيتي أصر على 100 مليون يورو.

وأضاف: مانشستر سيتي عرض على رياض محرز عقد لمدة 4 سنوات مقابل 7 ملايين يورو سنويا، مشددا على أن لاعب ليستر سيتي "أكثر من منهار" لبقائه في ليستر سيتي وعدم رحيله لفريق بيب جوارديولا.

وكان "التحرير" قد انفرد برغبة ليستر سيتي في بيع رياض محرز بـ100 مليون إسترليني، ولن يفكر في التخلي عن الجزائري بأقل من ذلك.

وكان مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع رياض محرز بعد إصابة ليروي ساني وانضمام التشيلي اليكسيس سانشيز لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا