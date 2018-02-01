«حكماء تاورغاء» يطالب مجلس النواب بالتحقيق في التصريحات العنصرية الموجه للنائب الشيباني

المتوسط:

عبر مجلس حكماء وشورى تاورغاء، مساء الأربعاء، عن استنكاره وإدانته لتصريحات عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، التي وصف بها ثورة فبراير بـ«النكبة»، مؤكدا رفضه للطريقة العنصرية التي علق بها بعض أعضاء البرلمان على تصريحات الشيباني.

وكان عضو مجلس النواب عن تاورغاء جابالله الشيباني استخدم، في تصريح له، كلمة «أحداث» بدلا من كلمة «ثورة» ووصفها بـ«النكبة».

وأكد مجلس الحكماء، في بيانًا أصدره الأربعاء، على تطلع أهالي تاورغاء إلى البدء في بناء مؤسسات الدولة الليبية وفق «المبادئ السامية التي أتت بها ثورة 17 فبراير».

وفي سياق متصل، أعلن المجلس رفضه للهجوم العنصري الذي يواجهه نائب تاورغاء، مطالباً مجلس النواب بـ«التحقيق مع بعض أعضاء مجلس النواب لوصفهم للنائب وأهله بعبارات الرق والعنصرية والعبيد السود»، بحسب البيان.

وأعرب مجلس حكماء وشورى تاورغاء عن تطلع أهالي المدينة إلى تحقيق المصالحة الشاملة، وتكون بدايتها عودة المهجرين إلى مدنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية