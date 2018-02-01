مدير مدرسة شهداء سدوس يناشد وزارة التعليم والمنظمات بدعم المدرسة

الجبل الأخضر 01 فبراير 2018 (وال)- ناشد مدير مدرسة شهداء سدوس للتعليم الأساسي اليوم الخميس، وزارة التعليم والمنظمات المعنية بالطفل والأسرة، بضرورة دعم مدرسة شهداء سدوس التي تقع بين ثنايا جبل وعلى سفوح تلال سدوس في بلدية ساحل الجبل الأخضر .

وقال عبد الله المبروك عيسى – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن العشرات من الطلاب يدرسون في المدرسة العامة وفي ظروف صعبة داخل فصول من الصفيح المثقوبة، وعلى مقاعد متهالكة وفصول غير صحية .

وأشار عبد الله المبروك عيسى إلى أن تهالك المدرسة، وعدم توفير دورات المياه قد تسبب فى ضعف تحصيل العلمي للطلاب .

وأوضح عبد الله المبروك عيسى أن المدرسة تبعد عن الطريق العام قرابة 30 كيلومتر فى طرق غير ممهدة، وتضم قرابة 300 طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، كما يعمل بها 32 معلم ومعلمة . (وال- الجبل الأخضر) أ ف/ ر ت

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