الدينار يسجل تراجعا بالسوق السوداء مع نهاية اسبوع التداول

ايوان ليبيا – وكالات :

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في منتصف تعاملات اليوم في السوق السوداء، مقابل الفترة نفسها أمس الأربعاء، وسط موجة تذبذب لأسعار الصرف.

وقال وسطاء ومتداولون إن سعر صرف العملة الأميركية ارتفع في السوق السوداء، بواقع 25 قرشا، مسجلا 5.25 دينار مقابل 5 دينار أمس.

لكن متوسط الدولار في السوق الرسمية، سجل انخفاضا طفيفا 1.3317 د‫ينار، مقابل 1.3562 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.

واعتبر المحلل الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، أن سعر الدولار يرتبط بقدرة المصرف المركزي على ضخ الدولار على مدار السنة عند سعر 1.40 دينار.

وتوقع أن يحافظ الدينار على المكاسب التي حققها امام الدولار الى منتصف سنة 2018، لكنه قال إن الأمر مرتبط بإجراءات المصرف المركزي.

وحصدت العملة المحلية مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي، فقد إزاءها سعر صرف الدولار أكثر من 3 دينارات كاملة، فيما أرجعه محللون إلى المضاربات والبرنامج الاقتصادي المنتظر للمصرف المركزي.

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