رئيس «الفيـفا» في نهائي الشان

يصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإيطالي جياني إنفانتينو، إلى المغرب، غدًا الجمعة، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والمباراة النهائية لبطولة أفريقيا للمحليين «الشان» يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بين المغرب ونيجيريا.

ويسعى اتحاد الكرة المغربي، لإنجاح المباراة النهائية، وذلك كبداية لحملة الترويج للملف المغربي، لاحتضان كأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية على حساب المنتخب الليبي، أمس، بنتيجة 3 – 1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 – 1، فيما تأهلت نيجيريا على حساب المنتخب السوداني.

وسجلت بطولة المحليين الحالية نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، إذ تخطت الرقم القياسي الذي كان مسجلًا بدورة جنوب أفريقيا 2014، ويراهن المنظمون على إنهاء الدورة برقم 500 ألف متفرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط