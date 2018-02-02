بالصور .. كتيبة 276 مشاة التابعة للجيش الليبي تواصل تدريباتها العسكرية

المتوسط

تواصل كتيبة 276 مشاة التابعة للقيادة العامة الجيش الليبي وبمتابعه آمر الكتيبه العميد ” علي صالح القطعاني ” تدريباتها العسكرية .

و تستهدف التدريبات العسكرية ملحقين جدد تابعه للكتيبة ومهامها القتالية في منطقة الهلال النفطي في مجال المدفعية والدبابات تحت إشراف ضباط متخصصين في مجال المدفعية الثقيلة ومنهم العميد ” احمد جاب الله الشيخي ” والعميد ” احمد الفيتوري ” ، كما أن أطقم الدبابات تحت إشراف الكتيبة 298 دبابات بإمره اللواء ” الناجي المغربي ” ومتابعة مستمرة لضابط العمليات بغرفة عمليات سرت الكبرى العقيد ” ضو المقرحي ” ، وذالك في إطار الاستمرار في البناء المرجو لسرايا الكتائب العسكرية تحت أسس ومعايير نظامية عسكرية ممتازة والإعداد الكامل لما هو قادم من تحديات وصعوبات لهرم الجيش المتمثل بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية” .

والجدير بالذكر إن العميد ” علي صالح القطعاني ” آمر الكتيبة 276 مشاة قام بزيارة لنقاط تمركز الكتيبة بالهلال النفطي لمتابعة سير العمليات التدريبية ومعرفة النواقص وما قد يعيق استمرار التدريبات بالسياق العسكري الصحيح.

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