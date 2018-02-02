السبسي وماكرون : نحرص على قيام دولة فى ليبيا دون تدخلات خارجية

ليبيا – أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الأربعاء حرص تونس و فرنسا على قيام دولة ليبية صرفة دون تدخلات خارجية.

وجاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجهورية التونسية خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السبسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء ثنائي بينهما في قصر قرطاج بتونس العاصمة في مستهل زيارة لماكرون تستمر يومين.

وتبادل الجانبين وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، مؤكدين على أهمية دفع الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل سريعاً إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية على أساس الاتفاق الأممي.

وجدد الرئيس التونسي و ماكرون دعمهما لخطة عمل المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة.

المرصد – متابعات

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